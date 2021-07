CAMPIONI! Italiener erobern Europas Fußball-Thron

Wobei: So richtig ins Laufen kam der Auftritt von Leo Bonucci und Co. nach diesem Schock lange nicht, zu große Abstände zwischen Abwehr und Mittelfeld bzw. Mittelfeld und Angriff verhinderten einen besseren Zugriff der „Azzurri“. Vielmehr übernahmen die wie im Achtelfinale gegen Deutschland wieder in einem 3-4-3 aufgelaufenen Engländer sofort die Kontrolle. Vor allem mit deren Flanken-Dauerläufern Trippier und Mason Mount hatten die Italiener mitunter gröbere Probleme. Etwa in Minute 10, als Erstgenannter bei einem Stanglpass Raheem Sterling suchte, aber knapp nur Chiellini fand. Es sollte tatsächlich bis zur 35. (!) Minute dauern, ehe Italien in Person von Federico Chiesa die erste echte Chance verbuchen konnte.