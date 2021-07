Vor EM-Finale! England trauert um Ex-Teamspieler

Mariner schnürte seine Schussstiefel zwischen 1977 und 1985 für England, in 35 Länderspielen erzielte der Mittelstürmer 13 Tore. Die längste Zeit seiner Karriere stand er in Diensten von Ipswich Town, damals stets ein Erstligist - und zudem in der Saison 1980/81 sogar Gewinner des UEFA-Cups!