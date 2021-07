Jausendose führte zu verunglücktem Bergsteiger

Die lange Suche hat ein Ende: Jener Deutsche (54), der seit einer Bergtour am 1. Juni in Tirol im Gebiet Scharnitz/Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) vermisst wurde, ist tot. Einsatzkräfte fanden die Leiche am Samstag in einem sehr unzugänglichen Gebiet im Arnspitzenmassiv. Dass sie an der richtigen Stelle suchen, zeigte den Bergrettern eine Jausendose.