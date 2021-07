Sonnenpark als Energiequelle

Bis 2030 will Österreich den Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen abdecken. Um dieses ehrgeizige Klimaziel bei gleichzeitig steigendem Strombedarf erreichen zu können, wird künftig vor allem auf Sonnenkraft gesetzt. In diesem Sinne hat die Energie Burgenland eine Offensive gestartet. In Nickelsdorf fand dazu eine Info-Veranstaltung statt. Inmitten der Windräder an der A 4 soll ein großer Fotovoltaik-Park die Basis bieten, um energieautark zu werden. 300 Hektar stehen bereit, wie Gespräche im Vorfeld von dem Vorstandsvorsitzenden Stephan Sharma mit Grundeigentümern, Privaten sowie der evangelischen und katholischen Kirche, ergaben. Vorerst geht es um etwas mehr als die Hälfte der möglichen Fläche.