Bodenmarkierungen als Mangelware in Lienz

Beobachtet man den Verkehr bei der Zettersfeldkreuzung in Lienz, konnte man in den vergangenen Wochen einige brenzlige Situationen beobachten. Falsch eingereihte Pkw, die an der Ampel standen und beim Umschalten auf Grün schnell auf die andere Spur zogen. Der Hauptgrund: Fehlende oder nur schwer sichtbare Bodenmarkierungen. Zuständig für die Bundesstraße ist das Baubezirksamt. Dass es Verwirrung durch schwer sichtbare Bodenmarkierungen gibt, dessen ist sich Amtsleiter Harald Haider bewusst: „Das Problem war eine Baustelle im Bereich der B100. Ab Montag sind die Markierer da.“ Spielt das Wetter einigermaßen mit, sollen die Arbeiten nächste Woche abgeschlossen sein.