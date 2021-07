Streben nach neuer „Autonomie“ im Thayaland

Raabs an der Thaya hält bisheriger Region die Treue

Die 15. Gemeinde des Bezirkes ist Raabs an der Thaya. Die Stadt hat bereits in einer Gemeinderatssitzung Anfang des Jahres beschlossen, ihrer bisherigen Region „Waldviertler Wohlviertel“ weiterhin die Treue zu halten. „Wir sind zufrieden und fühlen uns dort wohl – es gibt keinen Grund zu wechseln“, sagt Bürgermeister Rudolf Mayer.