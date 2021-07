Winzer expandiert seine „Preinerei“ in Niederlande

Seit 2018 gibt es die Preinerei in Apetlon. Dabei handelt es sich um einen Weinbaubetrieb, der am Wochenende auch einen „etwas anderen“ Buschenschank betreibt. Neben den Weinen können die hausgemachten Tapas und Schmankerln sowie selbst gebackenes Brot genossen werden. Jetzt gibt es einen Partner in den Niederlanden.