Bischof protestiert gegen Gesang von Al Bano

Keine Felicita: Italo-Barde Al Bano Carrisi (78) bekam eine Rüge von der Kirche, nachdem er für ein Brautpaar bei einer Trauung in der Kathedrale der süditalienischen Stadt Andria gesungen hat. Der Bischof der Stadt, Luigi Mansi protestierte vehement und meinte, Kirchen sollten nicht als Bühne für den Auftritt von Künstlern genutzt werden. „Das ist eine schwere Beleidigung für einen heiligen Ort“, so der Bischof in einem offenen Brief.