Wiener AKH macht Corona-Spezialstation dicht

„Krone“-Leser Leo N. ist erschöpft, kann schwer atmen, die Muskeln schmerzen. Mit Zuweisung seines Arztes wollte sich der Wiener in der Long-Covid-Ambulanz am AKH behandeln lassen. Abgewiesen! Er soll wieder zum Hausarzt zurück. Die an der Herzabteilung angesiedelte Spezialabteilung gibt es nicht mehr. Wo Betroffene sich nun hinwenden können.