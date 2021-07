Pensionist (77) schoss mit Gewehr auf Vögel

Der Pensionist schoss am Dienstag gegen 18 Uhr mit einem Luftdruckgewehr die Dohle ab. Der verletzte Vogel stürzte auf das Dach eines Nachbarhauses. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr kletterte die Dohle zum Dachfirst, fiel in einen Kamin und blieb in sieben Metern Tiefe am Boden liegen. Von der Seite ging nichts, und noch dazu hatte das Kaminrohr nur einen Durchmesser von circa 16 Zentimetern.