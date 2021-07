Behörden-Pingpong um Frequency-Festival

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sieht – wie berichtet – die lokalen Stellen in der Pflicht, die von ihm neu ausgearbeitete Verordnung umzusetzen. Dass das passieren wird, bezweifelt man wiederum beim Land nicht. Große Zweifel hegt man dagegen an der Verordnung selbst. „Es ist hinterfragenswert, dass der Bund derzeit das Signal setzt, ab 28. Juli für größere Events keine 3-G-Nachweise mehr zu verlangen, während dies beim Wirtshaus am Eck nach wie vor nötig sein wird“, richtet Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SP) dem grünen Minister aus St. Pölten aus. So richtig in Feierlaune ist dort daher wohl niemand . . .