Frequency-Festival steht weiterhin auf der Kippe

Veranstalter planen, Minister wimmelt ab

Ganz anders sieht das Veranstalter Ewald Tatar. Hieß es am Montagabend noch „work in progress“, versicherte man am Dienstag auf Nachfrage, dass man mit Blick auf das Coronavirus für alles gerüstet sei. „Viel engmaschiger geht es nicht mehr“, meint Tatar über die geplanten Maßnahmen vor Ort. Und – zumindest aus eigenen Stücken – werde man das Festival sicher nicht absagen.