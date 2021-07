„Handball sollte noch mehr in die Öffentlichkeit“

In Hofbauers Ära qualifizierten sich Österreichs Herren seit 2010 neunmal (!) für eine Endrunde einer WM oder EM (so auch für die folgende im Jänner 2022 in Ungarn und der Slowakei), zuletzt zogen die Damen mit der völlig unerwarteten WM-Teilnahme 2021 nach. Plazer war früher selbst aktiver Handballer. „Ich habe als rechter Flügel angefangen, bin dann Kreisläufer gewesen und war am Schluss im Tor“, erinnert er sich an seine Zeit beim damaligen Zweitligisten SVVW Klagenfurt. Dessen damaliger Chef war Günter Pfeistlinger, der spätere Sportwart beim ÖHB, sieht Plazer für das höchste Amt im Handball geschaffen: „Markus war schon immer über alles erhaben. Ich bin schon stolz über seinen Werdegang!“