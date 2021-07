Strache: Strenge Rechnung, aber gute Freunde

Der Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds PRIKRAF erleichtert die Abrechnung privater Krankenanstalten mit der Krankenkasse. Für „medizinisch notwendige Operationen“ wird direkter Kostenersatz geleistet. Müssen Patienten mit der Krankenkasse abrechnen, ist das kompliziert. Mit der Gesundheitsreform 2005 wurde das PRIKRAF-Gesetz novelliert. In den Fonds zahlen auch die WKÖ und Kurbetriebe ein.

Die Anklage: Bestechung nach § 307 wirft die Anklage Walter Grubmüller vor: "Wer einem Amtsträger für die pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäftes einen Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 5 Jahren zu bestrafen. HC Strache wird Bestechlichkeit nach § 304 angelastet. Hier geht es um die Annahme, der Strafrahmen bleibt gleich.

Walter Grubmüller: Der 69-Jährige war ein durchaus „bunter Hund“. Er startete seine Karriere als Rennfahrer und holte internationale Titel als Speedway-Fahrer. 1988 gründete er Admiral Sportwetten und Wettfirmen von England bis Dubai über Indien bis in die USA. Nach Verkäufen einiger Firmen saß er eigenen Angaben nach „auf einem Haufen“ Bargeld und investierte in die Privatklinik Währing - spezialisiert auf Schönheits-OPs.

Heinz-Christian Strache: Der 52-Jährige ist gelernter Zahntechniker und wurde mit 21 Jahren jüngster Bezirksrat in Wien. 2004 wurde er FP-Parteiobmann in Wien. Von 2005 bis 2019 war Strache nach dem Rückzug von Haider & Co. (sie gründeten das BZÖ) Parteichef der Bundes-FPÖ. Höhepunkt seiner Karriere: Vizekanzler und Minister für den öffentlichen Dienst und Sport (2018). Tiefpunkt: Ibiza-Video, Rücktritt und Parteiausschluss 2019.