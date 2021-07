Strache: „Nicht so richtig“ mit Materie befasst

Strache wollte „Tür für alle öffnen“

Es habe sich für ihn als Laien so dargestellt, „als würde der Hofer in der Wirtschaftskammer entscheiden, ob der Spar wo aufsperren könne“, so Strache weiter. Er habe deshalb eine Möglichkeit der Direktverrechnung allen Privatkliniken öffnen wollen, um der „Freunderlwirtschaft“ beizukommen, meinte der Angeklagte. Ein „Netzwerk“ habe „ganz bewusst mit Mechanismen Konkurrenz“ fernhalten wollen, „Uniqua-Kliniken“ bzw. Kliniken des Raiffeisen-Verbandes hätten „jegliche Konkurrenz“ unterbunden.