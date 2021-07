Urlauber entdeckten Blauhai in Bucht bei Sibenik

Eine ungewöhnliche Sichtung konnten Urlauber und Einheimische vor Sibenik machen: Ein rund eineinhalb Meter großer Blauhai hatte sich in die Bucht von Tisno verirrt und sorgt seit einigen Tagen für Aufsehen in den sozialen Medien. Das Tier, das normalerweise seine Zeit auf hoher See verbringt, wird selten in Küstennähe gesehen.