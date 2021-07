Strandbar Herrmann setzt auf eigene Teststraße

Die Stadt Wien hat strengere Regeln für Gastrobesuche angekündigt. Entertainer Otto Jaus vom Duo „Pizzera und Jaus“ hat sich deshalb in der Strandbar Hermann vom Sicherheitskonzept überzeugt. Weil es auch viele Gäste gibt, die sich spontan für einen Besuch entscheiden, bietet die beliebte Location ab sofort in Kooperation mit Trinicum diagnostics einen professionell durchgeführten Schnelltest an - „kostenlos für unsere Gäste und auch Spaziergänger am Donaukanal“, wie Rudi Konar, Gründer & Geschäftsführer der Strandbar Herrmann am Dienstag bekannt gab.