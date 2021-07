2500 Inder wurden mit Salzwasser „geimpft“

Indien hatte von April bis Juni eine Explosion bei den Corona-Infektionen hinnehmen müssen. 40 Prozent der neuen Fälle stammten während dieser Zeit aus dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde. Nirgendwo anders wurden so viele Neuinfektionen an einem einzigen Tag wie in Indien verzeichnet. Ende April waren es 361.000 binnen nur 24 Stunden - dabei gehen Experten auch von einer hohen Dunkelziffer aus. Erst Anfang Juli wurde die traurige Marke von 400.000 Corona-Toten überschritten.