Mitglieder-Wechsel im Senat der Uni

Vergangene Woche hatte eine Studentin ihrem Professor verbale sexuelle Belästigung in zwei Fällen vorgeworfen Konkret geht es um zwei schlüpfrige Aussagen per SMS und per Telefon. (die „Krone“ hat berichtet). Entschuldigungen des Professors wurden von der Studentin nicht angenommen, er wurde von der Universität suspendiert, da „sexuelle Übergriffe, Diskriminierung und Belästigung an unserer Universität keinen Platz haben“, hieß es.