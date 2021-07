13.000 Stiche: Tiroler Impftag mobilisierte Massen

Groß war der Impftag angekündigt worden, groß war letztlich auch die Wirkung: An die 13.000 Impfwillige holten sich am Sonntag in einem der neun Tiroler Impfzentren ihren ersten Piks ab. Großen Anteil hatte die Gruppe der Jüngeren, wie ein Lokalaugenschein in der Messehalle Innsbruck zeigte.