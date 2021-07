Gemeinde bremst bei Brücken-Plänen

Befürchtung, dass sich Stauproblem verlagern könnte

Dass dafür aber rund 3,5 Hektar Auwald gerodet werden müssten, dürfte den Anrainern weniger passen. Außerdem, so hört man aus dem Rathaus in Ennsdorf, sei die Trasse schlicht zu kurz gedacht. „Das derzeitige Stauproblem in Mauthausen könnte sich dadurch einfach zu uns verlagern“, befürchtet Bürgermeister Daniel Lachmayr nun im „Krone“-Gespräch: „Ich habe ja absolut nichts gegen die neue Brücke, meine Kritik bezieht sich lediglich auf die Trasse dorthin. Immerhin soll die Brücke ja die Ortskerne entlasten. Das muss aber auf beiden Seiten der Donau der Fall sein.“