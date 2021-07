Tour de France: Ben O‘Connor gewinnt 9. Etappe

Einige Fahrer angeschlagen

Stürze haben den früheren Skispringer Roglic schon mehrmals um mögliche Siege gebracht. Bei der Tour ist er aber nach mehreren Massenstürzen in den ersten Tagen nur eines von zahlreichen Sturzopfern. So schlägt sich etwa Ex-Tour-Sieger Geraint Thomas mit Schmerzen nach einer Schulterluxation herum. Auch der vierfache Tour-Champ Chris Froome quält sich nach einem Sturz. Konrad und seine Landsleute Michael Gogl und Lukas Pöstlberger sind auch schon zu Boden gegangen. Weiter geht es mit der Rundfahrt am Dienstag mit der zehnten Etappe von Albertville über 190,7 km nach Valence.