19-Jähriger wurde mit Messer bedroht und bestohlen

„Einer der beiden hat alles genommen und ist dann mit seinem Komplizen in Richtung Velden geflüchtet.“ Das Opfer ist in Richtung Pörtschach gelaufen, hat ein Taxi angehalten und ist mit diesem zu einem Bekannten gefahren. Danach erstatteten sie Anzeige bei der Polizei in Pörtschach. Bei dem Überfall blieb das Opfer unverletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.