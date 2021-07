Betrunkene Autodiebe schrotteten Beute-Taxi

Sie kamen nicht weit

Nach einem Unfall mussten sie das Fahrzeug allerdings in einer Wiese in der Ortschaft Hummelberg stehen lassen und gingen zu Fuß wieder Richtung Arbing zurück. Letztendlich konnten beide nach kurzer Fahndung festgenommen und zur Polizeiinspektion Perg gebracht werden. Beide Täter waren alkoholisiert und beschuldigten jeweils den anderen das Taxi gestohlen, gelenkt und den Unfall verursacht zu haben. Am Pkw und an den Verkehrsleiteinrichtungen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.