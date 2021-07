Im Lastwagen-Konvoi ging’s als Ehepaar nach Hause

40 Lastwagen - und eine Sondergenehmigung des Bürgermeisters! Der XXL-Heiratsantrag vom Vorjahr wurde am Samstag in Sandl bei der Hochzeit von Miriam Haidinger und Erwin Hobbiger (beide 40) noch getoppt. Die Braut war dieses Mal ein bisschen in den Plan eingeweiht - und das Ehepaar fuhr im Lkw-Konvoi heim!