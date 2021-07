Maria Plain vor Sanierungs-Endspurt

Wer in diesen Tagen auf die Anhöhe zur Wallfahrtskirche Maria Plain spaziert, sieht rund um den gleichnamigen Gasthof noch Baumaschinen, Staub und Schotter plus einige kleine, frisch gepflanzte Bäume. Es handelt sich um die vorletzte Phase einer mehrjährigen Sanierung und Erweiterung, die aufgrund der exponierten Lage einen gehörigen Kraftakt darstellt. „Maria Plain ist ein wunderschöner Ort, an dem sich die Gäste wohlfühlen. Die Lage als Sonderfläche mitten im Landschaftsschutzgebiet bringt es aber mit sich, dass bei Umbauten viele Behörden und Menschen eingebunden werden müssen und es auch teurer wird“, erklärt Johannes Moßhammer, der den elterlichen Traditionsbetrieb im Jahr 2015 übernommen hat und ihn in der mittlerweile 15. Generation leitet.