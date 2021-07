Party-Wochenende: Die Stunde der Nachtschwärmer

So wurde in Clubs und Bars kontrolliert

Werden tatsächlich alle Partygäste gemäß der 3-G-Regel kontrolliert? Die „Krone“ machte den Check. In Bars wurde generell wenig nachgefragt. „Wir haben uns einfach zum Tisch gesetzt, niemand interessierte sich für die Tests“, sagt eine junge Frau. Die Bar Meinz ist eine Ausnahme, hier kam keiner am Türsteher vorbei, ohne eines der drei Gs vorzuweisen. In die Bettelalm am Lugeck durfte ebenfalls niemand ohne Kontrolle hinein. Vor dem Eingang kam es zu „Staus“ - Einlass wurde erst gewährt, nachdem Alter, Testzertifikat und Impfpass kontrolliert waren.