Trauer um getöteten „Chaosplattler“ in Neukirchen

Dieser Unfall erschüttert eine Großfamilie und ganz Neukirchen am Walde in Oberösterreich. Der 21-jährige Florian O. starb, wie berichtet, am Beifahrersitz des Kleintransporters, den sein Bruder lenkte. Der 20-Jährige dürfte am Heimweg in Heiligenberg kurz eingenickt sein und der Wagen rammte ungebremst einen Baum - ein Ast drückte die Beifahrerseite ein. Der junge Mann war bei den „Chaosplattlern“, einer jungen Trachtentruppe, und im ganzen Ort bekannt und beliebt.