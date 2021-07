Von Forstweg abgekommen und in Bäume gekracht

Am Freitag gegen 11 Uhr lenkte eine 83-jährige Matreierin ihren Pkw in Matrei (Osttirol) auf einem Forstweg vom Ortsteil Gruben in Richtung der Pschorz Alm. Nachdem sie bei einem versperrten Schranken nicht weiterkam und es keine Möglichkeit zum Wenden gab, musste die Frau den Pkw rückwärts lenken. Dabei kam sie nach etwa 100 Metern über den Wegrand hinaus. Das Fahrzeug kippte um und blieb sechs Meter unterhalb des Weges in Bäumen hängend liegen.