3 G: Formulare sorgen vorm Urlaub für Verwirrung

Geimpft, genesen oder getestet, Einreise-Registrierung, Grüner Pass: Die anstehende Urlaubsreise an die Adria bringt viele neue Hürden mit sich, vor allem weil in Kroatien die Einreiseregeln wieder geändert wurden. Die „Krone“ hat nachgefragt, und gibt einen Überblick, wo, was, wann gebraucht wird.