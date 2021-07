Die Durchzugsstraße als größtes Übel in Bregenz

Was den Masterplan angeht ist nicht abzuschätzen, was eine Umsetzung kosten wird. Eine vertiefende Untersuchung soll Auskunft über Kosten und technische Machbarkeit geben. Ob diese in Auftrag gegeben wird, werden die Stadtvertreter in ihrer Sitzung am 15. Juli entscheiden. „Dann ist D-Day, dann es wird über ein Bekenntnis zum Masterplan und über den Bahnhof abgestimmt“, verkündete Ritsch. Findet der Plan keine Zustimmung, wäre das Kapitel erledigt. Für Ritsch dürfte in jedem Fall noch einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein. Sowohl die ÖVP als auch die Grünen äußerten sich zunächst eher skeptisch. Viele Fragen seien noch offen, kritisierten sie.