5-Jahres-Sperre von Hürden-Olympioniken bestätigt

Die US-Amerikanerin war ursprünglich von der unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics für diese Dauer gesperrt worden. Nach Einbringen des Protests gegen den Entscheid war die 29-Jährige bis zuletzt startberechtigt gewesen. Die Sperre McNeals gilt unverändert rückwirkend vom 15. August 2020 an. Die Athletin wird damit neben den Olympischen Spielen in Tokio auch jene 2024 in Paris verpassen. Alle vom 13. Februar bis 14. August 2020 erreichten Medaillen, Titel, Punkte und Preisgeld werden ihr aberkannt.