Unterführung in Linz sorgt für erhitzte Gemüter

Lang war es ruhig um die Pläne für den A7-Halbanschluss beim Koglerweg in Linz-Auhof, doch nun macht Radlobby-Vorsitzender Gerhard Fischer gegen das Asfinag-Vorhaben, die dortige Unterführung auf „Autobahnstandard“ umzubauen, mobil. „Asfinag, Stadt und Land sprechen von einer für Fußgänger und Radfahrer benützbaren Unterführung. Und planen aber lediglich 60 cm schmale Schrammborde. Eine Benützung mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad ist da unmöglich.“ Sollte der Umbau so kommen, wäre es laut ihm auch nur noch mit großem Umweg möglich, mit dem Rad oder zu Fuß nach Treffling oder Gallneukirchen zu kommen. „Wir brauchen hier eine baulich getrennte Lösung für Radler und Fußgänger“, so Fischer.