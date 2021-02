Sprachassistent Alexa steuert Hörfilme für Blinde

ORF: Audiokommentare via Fernbedienung

Die zweite Tonspur mit Audiokommentaren für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen ist über die Fernbedienung abrufbar und kommt im ORF nicht nur bei Hörfilmen zur Anwendung. Das öffentlich-rechtliche Unternehmen bietet auch bei Sportübertragungen oder Unterhaltungsevents eine Live-Audiodeskription. Auch in der ORF-TVThek sind barrierefreie Angebote abrufbar, wobei laut ORF rund 46 Prozent des Gesamtangebots auf der Onlineplattform mit Untertiteln, Audiokommentar oder in Österreichischer Gebärdensprache angeboten werden.