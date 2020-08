So lauschen Alexa und ihre neugierigen Freundinnen

Auch für Cyberkriminelle interessant

Alexa & Co. werden aber auch von Cyberkriminellen attackiert. Alexa verfügt über 50.000 Funktionalitäten, ist mit 20.000 Geräten kompatibel und wird von mehr als 3500 Marken verwendet. Logisch, dass dieser technologische Bereich auch für Cyberkriminelle interessant ist. Und sie können tatsächlich auch gehackt werden, mit so genannten „Audio-Injektionen“. Fünf Wissenschaftler der University of Electro-Communications in Tokio und der University of Michigan haben Sprachassistenten mittels Licht attackiert: Per Laser konnten sie Befehle in verschiedene sprachgesteuerte Geräte über große Entfernungen und durch Glasfenster quasi „injizieren“.