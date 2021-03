Hinter Alexa stecken unzählige Geisterarbeiter

„Mechanical Turk“: Name von Jahrmarkt-Attraktion inspiriert

Der Name beim Amazon-Vermittler ist Programm: Er basiert auf einem vom österreichisch-ungarischen Mechaniker Wolfgang von Kempelen erfundenen Schachautomaten aus dem 18. Jahrhundert. Die umgangssprachlich „Schachtürke“ genannte Jahrmarkt-Attraktion war in Wirklichkeit kein Automat, sondern verbarg einen Schach spielenden Menschen.