Der neue Masterplan zur schnelleren Durchimpfung?

Ab 5. Juli etwa kann jeder auch ohne Anmeldung in der Passage Linz eine Impfung mit Johnson&Johnson erhalten, mit der PlusCity in Pasching und weiteren Einkaufszentren sei man im Gespräch. Dieses Konzept will Haberlander auch auf Gemeindeebene etablieren: „Wenn Gemeinden gute Ideen haben, einfach melden. Wir liefern den Impfstoff.“ Auch für Lehrlinge und Ferialpraktikanten im Landesdienst sind Impfaktionen geplant. Eine Plakatkampagne soll Bewusstsein schaffen: Diese zielt vor allem auf junge Oberösterreicher und Migranten ab. Promis wie etwa Ski-Ass Vincent Kriechmayr leihen den Plakaten ihr Gesicht.