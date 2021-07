Vierfacher Vater verbrannte in seinem Schlafzimmer

In einer Tragödie endete ein Wohnhausbrand in der Nacht auf Freitag in Spital am Pyhrn. Ein verwitweter, vierfacher Vater starb im Schlafzimmer in den Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Obergeschoß in Vollbrand, eine Rettungsaktion in letzter Sekunde war aufgrund der Brandlast nicht mehr möglich.