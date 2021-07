EU mutiert zum NATO-Spielball

Biden formuliert seine Ziele mit weniger Härte als Trump, de facto macht er aber das Gleiche: China und Russland blockieren, mithilfe der G7, in der weder Russland noch China Sitz und Stimme haben. Das ist aus Bidens Sicht verständlich, führt aber de facto dazu, dass die größte Atommacht (Russland) in die Arme der zweitgrößten Wirtschaftsweltmacht (China) getrieben wird. Noch dazu, wo die USA mit allen Mitteln versuchen, die NATO-Länder in Europa zu mehr Rüstungsausgaben zu bewegen; sie mögen ihre neuen Raketensysteme dann an Russlands Grenzen positionieren, was wiederum Präsident Putin irritiert.