Skandal in Justizanstalt: Für Sex gab‘s Alkohol

Die Frau berichtet aber dann sehr ausführlich, wie es in der Welt hinter Gittern so zugeht und warum sie eine Sonderstellung hatte: „Ich habe ein Alkoholproblem, das wissen alle. Der Angeklagte war in der Abteilung, wo ich gearbeitet habe, der Chef, also habe ich gemacht, was er wollte, um keinen Ärger zu bekommen.“