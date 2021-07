Wiedereröffnung: Nacht-Gastro schöpft Hoffnung

Jugend scharrt in den Startlöchern

Aber es sind nicht nur Herausforderungen - es gibt auch Hoffnung für die Nachtgastronomie. Man setzt auf eine Welle der Solidarität. Denn das meist junge Publikum ist vorhanden. „Die Jugend scharrt in den Startlöchern“, so Teatro-Chef Gert Höferer.