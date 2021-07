Ab 17.45 Uhr LIVE: Murray gegen Shapovalov

Murray ist zwar nur noch die Nummer 118 der Welt, trotzdem sorgte der Schotte noch immer für viel Spektakel auf dem Centre Court in Wimbledon. Vier Jahre nach seinem letzten Auftritt beim Heim-Grand-Slam zog der 34-Jährige am späten Mittwochabend mit einem Fünfsatzsieg gegen den deutschen Qualifikanten Oscar Otte in die dritte Runde ein.