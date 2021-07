Verstümmelte Katzenbabys im Müll „entsorgt“!

Eine Passantin machte am Donnerstagmorgen die verstörende Entdeckung. Bei einer Müllinsel im Bereich des Friedhofes entdeckte sie - im Container für leere Dosen - die zwei schwer verletzten Katzen, die gerade noch am Leben waren. Sie brachte sie sofort ins Franziskus Tierheim, wo die Leiterin Nina Mocnik die weitere furchtbare Entdeckung machte: „Bei jedem der Katzenbabys, die höchstens sechs Wochen alt sind, war der rechte Hinterlauf abgetrennt“, ist sie erschüttert. „Wenn das bei einem wäre, könnte man das vielleicht noch durch irgendwelche Unfallumstände erklären. So nicht! Wir müssen von einer extrem brutalen, scheußlichen Tierquälerei ausgehen.“