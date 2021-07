Globale Mindeststeuer von 15% für Konzerne kommt

Blümel: „Mehr Fairness in der Besteuerung“

Auch der heimische Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zeigte sich erfreut. „Eine globale Lösung sorgt dafür, dass mehr Fairness in der Besteuerung und zwischen den Ländern erreicht wird. Österreich wird von der globalen Steuerreform in einem erheblichen Maße profitieren und hat immer eine Vorreiterrolle eingenommen“, hieß es in einem Statement. Es sei auf internationaler Bühne der größte Durchbruch in den vergangenen 20 Jahren, sagte sein Amtskollege Scholz. Für Deutschland werde die Vereinbarung am Ende mehr Steuereinnahmen bedeuten.