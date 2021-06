„Historischer Durchbruch“ bei Digitalsteuer

„Das ist der Durchbruch, den wir lange erwartet und erhofft haben und für den wir so hart gearbeitet haben“, so Scholz. Beim britischen Sender Sky News sprach er von einem „historischen Moment“, der die Welt verändern werde. Besonders im Fokus liegen große Technologieunternehmen. Die Digital-Riesen hätten von der Corona-Krise profitiert und „Gewinne eingefahren, die von keinem anderen Sektor übertroffen wurden“, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Es sei „zunehmend klar, dass wir uns in einer komplexen, globalen und digitalen Wirtschaft nicht auf ein Steuersystem verlassen können, das in großen Teilen in den 1920er-Jahren entworfen wurde“, erklärte der britische Finanzminister Rishi Sunak.