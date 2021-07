Kroatien verschärft überraschend Einreiseregeln

„Damit hat niemand gerechnet“

Der Autobahnabschnitt wird auch von Tschechen, Polen und Slowaken genutzt, die über Ungarn nach Kroatien fahren. Die Änderungen der Einreisebestimmungen in Kroatien und die damit verbundenen langwierigeren Kontrollen führten zu Verstimmungen bei der Regierung in Prag. „Damit hat niemand gerechnet, wir wurden darüber nicht informiert“, beschwerte sich der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. „Wir wurden von der Änderung überrascht“, fügte er hinzu. In Prag rechnet man damit, dass in diesem Sommer eine halbe Million Tschechen in Kroatien Urlaub machen wollen.