Endlich ein Mittelstürmer für den SCR Altach

Nachdem er im Sommer 2013 vom SK Rapid Wien auf die Insel zu Sheffield Wednesday gewechselt war, avancierte er dort in den Folgejahren zum absoluten Fanliebling. Für die „Owls“ absolvierte er 277 Pflichtspiele (davon 242 in der Englischen Championship), erzielte dabei 50 Treffer und bereitete 27 weitere Tore vor. Erst im vergangenen Sommer verließ der 19-fache kosovarische Nationalspieler Sheffield und stand in der Saison 20/21 bei Apoel Nikosia (26 Pflichtspiele) unter Vertrag.