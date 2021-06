125 Einsatzkräfte löschten Brand in Globasnitz

In der angebauten Garage eines Einfamilienhauses in Globasnitz ist gegen 17.25 Uhr ein Brand ausgebrochen. Noch ist die Ursache nicht bekannt. In der Garage standen zwei Pkw, die durch das Feuer zerstört wurden. Rasch breiteten sich die Flammen über das offene Garagentor auf die Hausfassade und den Dachstuhl aus. Es entstand hoher Sachschaden.