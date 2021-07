Nach dem Hagel kamen „Sintflut“ und Sturm

Es ist ein buntes, aber kein fröhliches Bild, das sich bietet, wenn man nach Reichenau im Mühlkreis kommt. Auf vielen Dächern flattern planen im Wind. Das Hagelunwetter hat in der Vorwoche 115 Häuser in der 1500 Einwohnergemeinde teils schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das neuerliche Unwetter zerrte viele Planen zur Seite, machte den enormen Wassermengen den Weg frei. „Auf unserem Dachboden haben wir 15 bis 20 Kübeln aufgestellt. Wir haben die ganze Nacht Wasser ausgeleert“, sagen Elfriede (68) und Helmut Hofstadler (78), die sich nicht nur um ihr eigenes Heim, sondern auch um ein Haus in der Ortsmitte sorgen, in das eigentlich gerade Mieter einziehen wollten. Stattdessen muss nun saniert werden.