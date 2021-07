Schärding will neunter „Luftkurort“ werden

Aspach, Bad Goisern, Bad Ischl, Gallspach, St. Wolfgang, Weyer, Windischgarsten und Wolfsegg – das sind die acht Gemeinden, die als Luftkurort in Oberösterreich anerkannt sind. Gerade in Zeiten von Klimawandel und bewusstem Umgang mit der Natur gewinnen Orte mit diesem Prädikat an Bedeutung und deshalb will sich nun auch Schärdings Stadtchef Franz Angerer um dieses Gütesiegel bemühen.